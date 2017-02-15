«Зажали» 11 миллионов / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.
Директор ООО «Кожпром» не заплатил 11 млн налогов
Возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера и директора ООО «Кожпром», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Директор представлял в бухгалтерию недостоверные документы по покупке товарно-материальных ценностей. На их основании главбух вносила неверные сведения в налоговые декларации. В результате ООО недоплатило свыше 11 миллионов рублей налога на добавленную стоимость, рассказали в краевом управлении СКР.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/direktor_ooo_kozhprom_ne_zaplatil_11_mln_nalogov_100586.html
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