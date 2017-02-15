Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
15 февраля 2017 г.
«Зажали» 11 миллионов / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

Директор ООО «Кожпром» не заплатил 11 млн налогов

Возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера и директора  ООО «Кожпром», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Директор представлял в бухгалтерию недостоверные документы по покупке товарно-материальных ценностей. На их основании главбух вносила неверные сведения в налоговые декларации. В результате ООО недоплатило свыше 11 миллионов рублей налога на добавленную стоимость, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/direktor_ooo_kozhprom_ne_zaplatil_11_mln_nalogov_100586.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Земельный конфликт может стать причиной срыва строительства эстакады в Изобильном
Директор ООО «Кожпром» не заплатил 11 млн налогов
Проблемы проведения проверок бизнеса обсудили ТПП Ставрополья
На Ставрополье будут судить кредитного мошенника, укравшего почти 238 млн рублей
В Пятигорске адвокат обвиняется в мошенничестве
Ставропольский край
Снегопады, метель и морозы вернулись на Ставрополье
На Ставрополье в марте пройдет крупная ярмарка вакансий
Винные дороги Ставрополья ждут туристов
Ученики воскресной школы совершили паломничество по ставропольским церквям
Ставропольцев просят добровольно сдать незарегистрированное оружие

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!