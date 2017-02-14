За спиленную ель в Ставрополе осудят двух мужчин

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по факту незаконной вырубки лесного насаждения гражданами А. Радченко и В. Насыровым. Декабрьской ночью прошлого года на территории Аллеи славы ветеранов ВОВ на улице Пирогова краевого центра они спилили ель. Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя оценил ущерб в 122925 рублей. Злоумышленникам грозит лишение свободы и штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170214/za_spilennuyu_el_v_stavropole_osudyat_dvukh_muzhchin_100548.html