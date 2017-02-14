В ближайшее время в Изобильненском районе производство мяса бройлеров удвоится. Началась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству откормочной площадки более чем на 5 млн цыплят-бройлеров в год в составе птицефабрики ООО Агрогруппа «Баксанский бройлер».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, сейчас предприятие производит 6,5 тыс. тонн мяса бройлеров в год, после окончания реализации инвестпроекта оно выйдет на 12 тысяч тонн. Ожидается, что новый объект будет запущен в эксплуатацию к осени нынешнего года. Предприятие подало заявку в Минсельхоз России на субсидирование процентной ставки по инвестиционному кредиту, взятому на строительство

http://www.stapravda.ru/20170214/v_izobilnenskom_rayone_proizvodstvo_myasa_broylerov_udvoitsya_100518.html