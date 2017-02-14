Страховые взносы: ФНС России отвечает на актуальные вопросы / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы ФНС России. Как это будет выглядеть на практике, поясняет заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ставрополя С. Матушкин:

– В связи с нововведением налоговики осуществляют контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов, прием от плательщиков страховых взносов, расчетов по страховым взносам начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период – I квартал 2017 года. А также зачета/возврата сумм страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по решениям ПФР и ФСС РФ, предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам, взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, следующей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС РФ.

За Пенсионным фондом и Фондом социального страхования остаются следующие полномочия: прием расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года (камеральные и выездные проверки), прием заявлений от плательщиков о возврате сумм страховых взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до 1 января 2017 года, принятие решений по данным заявлениям и направление указанных решений в налоговые органы для исполнения, функции по проверке расходов, понесенных плательщиками на цели социального страхования в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством и возмещение сумм превышения понесенных расходов над исчисленными взносами, функции по ведению персонифицированного учета и контроля за уплатой страховых взносов по добровольному пенсионному страхованию.

Расчеты по страховым взносам за I квартал 2017 года представляются в налоговый орган по месту учета плательщиков данных взносов.

Расчеты по страховым взносам организациями, которые имеют обособленные подразделения, представляются как по местонахождению организаций, так и по местонахождению подразделений.

По обособленным подразделениям за рубежом представление отчетности происходит централизованно по местонахождению головной организации.

Существует несколько способов представления отчетности. Плательщики и вновь созданные организации, у которых среднесписочная численность физлиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, превышает 25 человек, представляют отчетность в электронном виде. Если численность составляет до 25 человек, то отчетность может быть представлена как в электронном, так и в бумажном виде.

Срок представления расчета - 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом. Для работодателей расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Так, в 2017 году сроки представления расчетов следующие: за I квартал – 2 мая 2017 г.; за полугодие - 31 июля 2017 г.; за 9 месяцев – 30 октября 2017 г.; за расчетный период, 2017 год, – 30 января 2018 года.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Уплата страховых взносов с 1 января 2017 года должна производиться на коды бюджетной классификации, закрепленные за ФНС России. Старые КБК государственных внебюджетных фондов закрыты, и уплата по ним не осуществляется. Сопоставительная таблица КБК размещена на сайте ФНС России.

Срок уплаты страховых взносов для работодателей – 15-е число следующего календарного месяца; для индивидуальных предпринимателей и других самозанятах лиц – 31 декабря календарного текущего года и 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 1% с суммы дохода свыше 300000 рублей; для глав КФХ – 31 декабря текущего календарного года.

До 1 февраля 2017 года представление справок о состоянии расчетов по страховым взносам, осуществление совместной сверки расчетов по страховым взносам за период до 1 января 2017 года производится Пенсионным фондом и Фондом социального страхования.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170214/strakhovye_vznosy_fns_rossii_otvechaet_na_aktualnye_voprosy_100538.html