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14 февраля 2017 г.

На Ставрополье накануне весеннего сева проходят мастер-классы для агрономов

В районах Ставрополья начались мастер-классы для агрономических служб, посвященные подготовке к весеннему севу. Первый из них прошел в Петровском районе. Во встречах принимают участие специалисты краевого Россельхозцентра по вопросам апробации и производства семян, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Многие сельхозпредприятия продолжают работу с научными и снабжающими предприятиями по закладке опытов по применению агрохимикатов и средств защиты растений. Все это позволяет крестьянам идти в ногу с передовыми достижениями науки в сфере АПК, а значит, увеличивать производство сельхозпродукции. Предстоит засеять почти один миллион культур, что почти на 44 тысячи гектаров весомее прошлого года. Прибавка будет получена за счет технических и масличных культур, пояснили в краевом минсельхозе. В хозяйствах края подготовлено 83 процента от потребности. Темпы выше прошлогодних, когда в это же время было готово 64 процента семенного фонда к весенней кампании.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170214/na_stavropole_nakanune_vesennego_seva_prokhodyat_masterklassy_dl_100541.html
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