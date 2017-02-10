В Железноводске прекратил деятельность наркопритон

В Железноводске сотрудники полиции пресекли деятельность притона. Сначала они установили, что двое жителей поселка Иноземцево систематически предоставляли свое домовладение гражданам для изготовления и употребления наркотических средств, рассказали в ГУ МВД России по краю. Во время обыска были найдены предметы и средства, используемые для их изготовления и употребления. Теперь известен и постоянный круг посетителей наркопритона. Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/v_zheleznovodske_prekratil_deyatelnost_narkopriton_100476.html