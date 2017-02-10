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10 февраля 2017 г.

В Ставрополе мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности 12-летней дочери

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. 29 января он в своем домовладении в Ставрополе самовольно установил водонагревательную колонку без необходимого дымовыводящего патрубка и дымохода. На это просто не хватило знаний. 1 февраля его 12-летняя дочь в ванной включила горячую воду, колонка автоматически заработала. Девочка, надышавшись угарным газом, потеряла сознание и утонула в ванне, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Оперативно прибывшая бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Ставропольгоргаз» обнаружила на кухне самовольно установленную газовую колонку, работавшую без дымохода. Данное помещение жильцы также использовали как ванную комнату.

Специалисты «Ставропольгоргаза» считают, что причиной гибели ребенка стало грубейшее нарушение правил использования газа в быту.

В пресс-бюро газовой службы подчеркнули, что «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», утвержденные постановлением правительства России, предусматривают, что техническое обслуживание (установка, замена, ремонт) газового оборудования имеет право проводить только специализированная организация, получившая допуск к выполнению работ и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. Более того, установка газоиспользующего оборудования в ванной комнате (или душевой), уборной (или совмещенном санузле) в квартирах жилых зданий запрещена.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_stavropole_muzhchina_podozrevaetsya_v_prichinenii_smerti_po_ne_100328.html
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