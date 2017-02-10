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10 февраля 2017 г.
Привилегии для друзей / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей»

В январе 2017 года Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей» для своих клиентов

Ставропольпромстройбанк

Программа лояльности ПАО Ставропольпромстройбанк «Мир друзей» направлена на предоставление привилегий в торгово-сервисных точках города и края всем обладателям карт Банка.

Программа привилегий ПАО Ставропольпромстройбанк – это специальный проект, созданный Банком в сотрудничестве с группой партнеров, в рамках которого клиенты Банка могут воспользоваться выгодными предложениями и получать скидки до 30% при оплате различных товаров и услуг*.

Список компаний-партнеров размещен на официальном сайте Банка www.psbst.ru, где представлено полное описание программы.

Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить покупку картой ПАО Ставропольпромстройбанк либо предъявить ее продавцу, если отсутствует терминал для оплаты.

Скидки по программе привилегий и внутренние скидки компаний не суммируются.

*Всю информацию о программе, размере скидок, порядке их предоставления необходимо уточнять на сайте www.psbst.ru, по номеру 8-800-100-26-88 либо в офисах Банка. Предложение не является публичной офертой. Лицензия ЦБ РФ № 1288.

 

О банке

• ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим региональным банком Ставрополья, успешно функционирующим на финансовом рынке более 26 лет*.

• Региональная сеть Банка охватывает всю территорию Ставропольского края, имеет офис в Москве, а также в столице Карачаево-Черкесской Республики. По количеству банкоматов Ставропольпромстройбанк занимает первое место среди региональных банков.

• Клиентами ПАО Ставропольпромстройбанк являются порядка 160 тысяч юридических и физических лиц, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Сотрудники более 500 предприятий получают заработную плату на счета, открытые в Банке, а держателями банковских карт являются около 30 тысяч человек.

* Согласно данным публичного портала banki.ru

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170210/stavropolpromstroybank_zapustil_programmu_privilegiy_mir_druzey_100406.html
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