Сотрудники Ставропольской краевой психбольницы сняли видеоролики о своей профессии

Весной этого года Ставропольская краевая психиатрическая больница №1 отметит большой юбилей – 110 лет основания. Череда праздничных мероприятий уже началась. В больнице прошел конкурс на лучший видеоролик, в котором приняли участие врачи, медсестры, социальные работники. В итоге, было создано более 20 сюжетов.

В двухминутном ролике конкурсанты рассказывали о том, почему они выбрали эту работу, какое место занимает больница в их жизни, с каким настроением они приходят сюда каждое утро, что им нравится на своем рабочем месте и чем они гордятся.

По результатам первое место заняла спортивная команда больницы, представляющая краевую психиатрическую больницу №1 на ежегодной спартакиаде медицинских работников. Ролик «Будь с нами!» получил высшую оценку большинства членов жюри. Кадры запечатлели яркие моменты тренировок команды – стрельбу, бег, игру в волейбол. Наградой за победу стала денежная премия в размере 15 тысяч рублей. Второе место досталось 14 общепсихиатрическому отделению и их ролику «Вот мы какие!» (денежный приз – 10 тысяч рублей), третье – скорой психиатрической помощи диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населения (ролик «Как важно бывает найти свое место», награда – 5 тысяч рублей).

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/sotrudniki_stavropolskoy_kraevoy_psikhbolnitsy_snyali_videorolik_100482.html