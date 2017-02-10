СКФО в числе макрорегионов, показавших рост производства

На дотационной игле / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В Пятигорске прошло заседание координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в СКФО.

В нем приняли участие полномочный представитель Президента РФ в округе Олег Белавенцев, президент РСПП Александр Шохин, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Главные темы встречи – реализация программ экономического развития округа, улучшение делового климата и подготовка кадров. Отмечено, что по итогам прошлого года СКФО оказался в числе немногих макрорегионов, продемонстрировавших рост ВРП, промышленного и агропроизводства. Тем не менее в регионах, входящих в СКФО, по-прежнему низок уровень доходов населения, а безработица остается серьезной проблемой. Олег Белавенцев выразил надежду, что территории приложат все усилия, чтобы выйти из списка дотационных регионов, снизив зависимость региональных бюджетов от федеральной казны.

http://www.stapravda.ru/20170210/skfo_v_chisle_makroregionov_pokazavshikh_rost_proizvodstva_100452.html