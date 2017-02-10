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10 февраля 2017 г.
174 несанкционированные свалки / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства выявлено на Ставрополье

Прокуратура края проанализировала результаты работы в сфере надзора за исполнением природоохранного законодательства. За прошлый год выявлено 4932 нарушения закона, в целях устранения которых принято 2333 меры прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 1032 должностных лица. На территории края выявлено 174 несанкционированные свалки, ликвидировано 112 из них, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/pochti_5_tysyach_narusheniy_prirodookhrannogo_zakonodatelstva_vy_100446.html
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