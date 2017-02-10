Не за горами трансплантация органов

Губернатор Владимир Владимиров побывал с рабочей поездкой в Туркменском районе.

Вначале он заглянул в школу села Камбулат, построенную полвека назад. Она участвует в нескольких программах ремонта, а в этом году планируется замена старых окон, на что будет выделено 1,6 миллиона рублей. Здесь создана ученическая производственная бригада, обрабатывающая 78 гектаров земли. Ребята и их наставники обратились к главе края с просьбой помочь с новым комбайном.

В сельском Доме культуры губернатор встретился с его коллективом, побывал на репетициях юных солистов «Непоседы», некоторые из них, кстати, являются участниками тысячеголосого краевого детского хора. Гордость села и детский духовой оркестр. Вот только юные музыканты играют на духовых инструментах, которые раз в пять старше их самих. Владимир Владимиров сообщил, что в этом году Ставрополье привлекает на обновление материально-технической базы учреждений культуры 24 млн рублей из федерального бюджета, еще 5,5 млн рублей составляет краевое софинансирование.

На базе участковой больницы губернатор провел совещание по перспективам регионального здравоохранения. Он проинформировал, что инициатива о выделении средств на ремонт медучреждений выдвинута правительством СК при первом уточнении регионального бюджета на этот год: соответствующий законопроект направлен в краевую Думу. На эти цели предусматривается выделить более 347 млн рублей. Министр здравоохранения Виктор Мажаров сообщил, что за счет бюджетных инвестиций в отрасли произойдет несколько серьезных качественных преобразований. Так, в результате реконструкции на базе краевой клинической больницы уже к началу следующего года станут возможны операции по трансплантации органов. На это выделяется 72 миллиона рублей.

Т. КАЛЮЖНАЯ , при содействии пресс-службы губернатора

http://www.stapravda.ru/20170210/ne_za_gorami_transplantatsiya_organov_100458.html