Конфеты на сигареты выменяли у курящих прохожих ставропольские волонтеры

«Конфеты на сигареты» / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

«Конфеты на сигареты» – так называлась акция, проведенная в Ставрополе студентами, которые предлагали курящим прохожим обменять сигарету на сладости. Акция традиционная и проходит не впервые, но в Год экологии ее смысл становится особенно актуальным. И хотя некоторые заядлые курильщики уклонялись от общения, студенты были настойчивы и провели много выгодных для здоровья людей обменов. По словам Юлии Красницкой, командира экологического отряда института математики и естественных наук СКФУ, подобные акции будут проводиться на протяжении всего 2017 года.

Пока бойцы экологического отряда воевали с вредными привычками на улицах, в зале ученого совета СКФУ проходила открытая лекция председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой.

– Мы выявили огромное количество экологических проблем, с которыми страна не боролась последние десятилетия, и для их решения по многим направлениям нужно предпринимать быстрые шаги, – подчеркнула О. Тимофеева.

Она отметила, что цель подобных встреч – выстроить прямые взаимоотношения власти с федеральными университетами и вести совместную работу по изменению отношения широкой общественности к теме экологии.

http://www.stapravda.ru/20170210/konfety_na_sigarety_vymenyali_u_kuryaschikh_prokhozhikh_stavropo_100437.html