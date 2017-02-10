Депутаты краевой Думы оценили готовность Невинномысска к предстоящему паводку

Выездное совещание двух комитетов Думы СК прошло в Невинномысске: по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, а также по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты на месте ознакомились с проблемной ситуацией, сложившейся в городе химиков из-за изменения русел рек Кубань и Большой Зеленчук.

Народные избранники побывали непосредственно в тех местах, где русла подмыли берега и возникла угроза сползания в воду во время летнего паводка жилых домов, объектов инфраструктуры и т.д. Это район старого кладбища в городском поселке Красная деревня, район улиц Трудовая-Торговая в поселке Низки и место слияния Кубани и Большого Зеленчука.

Поиск решения проблемы шел на совещании, провел которое заместитель председателя краевой Думы Виктор Гончаров. В совещании, помимо депутатов Думы СК, приняли участие представители муниципалитета, краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Кубанского водного управления, департамента Росприроднадзора по СКФО, также сотрудники ряда других ведомств.

По итогам состоявшегося обмена мнениями достигнута договоренность различных структур – муниципальных, краевых, федеральных – о взаимодействии в работе по двум направлениям. Первое – подготовка документов для проведения так называемых регуляционных работ в руслах рек. Второе – финансирование и разработка проекта по берегоукреплению в наиболее угрожающих местах. Без проектно-сметной документации, как было подчеркнуто, рассчитывать на выделение средств из федеральной казны бессмысленно.

http://www.stapravda.ru/20170210/deputaty_kraevoy_dumy_otsenili_gotovnost_nevinnomysska_k_predsto_100475.html