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10 февраля 2017 г.

8 место в России по открытости бюджетных процессов у Ставрополья за 2016 год

Ставрополье стало прозрачней в плане открытости бюджетных данных. С 9 на 8 место в рейтинге, составленным Научно-исследовательским финансовым институтом, поднялся край за 2016 год. А по СКФО держится на первом. В критерии этого рейтинга входят несколько показателей: 1) первоначально утвержденный бюджет; 2) годовой отчет о его реализации; 3) сведения в открытом доступе о расходах государственных учреждений субъекта РФ; 4) бюджет для граждан ( с 2013 года публикуется Минфином  РФ в Интернете) в доступной форме объясняющий пользователям информацию, которая касается их конституционных прав.

Эти данные позволяют оценить степень информированности населения о расходах на разных этапах финансовых процессов.

Полина ВАКУЛЕНКО , по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края
http://www.stapravda.ru/20170210/8_mesto_v_rossii_po_otkrytosti_byudzhetnykh_protsessov_u_stavrop_100463.html
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