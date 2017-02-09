В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год

Итоги деятельности территориальных органов Росприроднадзора в СКФО в минувшем году подвели на совещании в Ессентуках. Открыл и вел совещание заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

– Принципиально важно, – подчеркнул он, – что нынешний год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В этой связи предусмотрено более 600 мероприятий федерального уровня.

С основным докладом на совещании выступил начальник Департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

Отметив, что в регионах, входящих в состав СКФО, сложилась одна из наиболее благоприятных экологических ситуаций на территории Российской Федерации, он тут же привел ряд цифр и фактов, которые вызывают серьезную озабоченность. В частности, «вклад» автотранспорта округа в загрязнение воздуха весьма большой – 814 тысяч тонн.

За последние годы объем сбросов загрязненных сточных вод в СКФО сократился на 33 миллиона кубометров, но он все еще очень велик. Наиболее сложная водохозяйственная обстановка сложилась в Республике Дагестан. Там в Каспийское море ежегодно сбрасывают до 850 миллионов кубометров сточных вод, в т.ч. 80 миллионов – вообще неочищенные. На предприятия ЖКХ в городах Дербент, Избербаш, Махачкала наложены штрафные санкции в размере 320 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в Следственный комитет РФ по Республике Дагестан для принятия мер.

Проверка Департамента Росприроднадзора по СКФО показала, что требования в области охраны водных объектов не соблюдаются и в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Возбуждено 154 дела в отношении виновных лиц, наложены штрафы на общую сумму 8 миллионов 200 тысяч рублей.

В качестве положительного примера был приведен АО «Невинномысский Азот», где реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму 197 миллиона рублей. Благодаря им удалось сократить выбросы в атмосферу на 120 тонн, а также сократить сброс загрязняющих веществ на 77,5 тонны и снизить образования отходов катализаторов на 58 тонн.

Начальник департамента признал, что в федеральном округе насчитывается 798 объектов размещения твердых коммунальных отходов, которые представляют собой свалки без каких-либо элементов защиты для окружающей среды. В Ставропольском крае таких свалок 256.

Начальник управления центрального аппарата Росприроднадзора Наталья Соколова пояснила, что в сентябре минувшего года была завершена работа по разработке и утверждению территориальных схем обращения с отходами во всех субъектах СКФО. Они предусматривают строительство не только законных полигонов, но и сортировочных и перерабатывающих комплексов. Это необходимо, поскольку с нынешнего года в стране введен запрет на захоронение тех фракций отходов, которые могут перерабатываться.

– Уже более 20 регионов страны заявили, что готовы в пилотном режиме перейти на новую систему управления отходами на основе территориальных схем. На Северном Кавказе о таком намерении пока проинформировал только Ставропольский край, – доложила Наталья Романовна. – В этом году на Ставрополье должны провести конкурс по выбору регионального оператора. Мы предполагаем, что могут возникнуть вопросы по региону Кавминвод, поскольку он располагается на территории трех субъектов.

После обмена мнениями участники совещания очертили круг задач на нынешний год.

http://www.stapravda.ru/20170209/v_essentukakh_podveli_itogi_raboty_departamenta_rosprirodnadzora_100395.html