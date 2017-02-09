Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
9 февраля 2017 г.

В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год

Итоги деятельности территориальных органов Росприроднадзора в СКФО в минувшем году подвели на совещании в Ессентуках. Открыл и вел совещание заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

– Принципиально важно, – подчеркнул он, – что нынешний год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В этой связи предусмотрено более 600 мероприятий федерального уровня.

С основным докладом на совещании выступил начальник Департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

Отметив, что в регионах, входящих в состав СКФО, сложилась одна из наиболее благоприятных экологических ситуаций на территории Российской Федерации, он тут же привел ряд цифр и фактов, которые вызывают серьезную озабоченность. В частности, «вклад» автотранспорта округа в загрязнение воздуха весьма большой – 814 тысяч тонн.

За последние годы объем сбросов загрязненных сточных вод в СКФО сократился на 33 миллиона кубометров, но он все еще очень велик. Наиболее сложная водохозяйственная обстановка сложилась в Республике Дагестан. Там в Каспийское море ежегодно сбрасывают до 850 миллионов кубометров сточных вод, в т.ч. 80 миллионов – вообще неочищенные. На предприятия ЖКХ в городах Дербент, Избербаш, Махачкала наложены штрафные санкции в размере 320 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в Следственный комитет РФ по Республике Дагестан для принятия мер.

Проверка Департамента Росприроднадзора по СКФО показала, что требования в области охраны водных объектов не соблюдаются и в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Возбуждено 154 дела в отношении виновных лиц, наложены штрафы на общую сумму 8 миллионов 200 тысяч рублей.

В качестве положительного примера был приведен АО «Невинномысский Азот», где реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму 197 миллиона рублей. Благодаря им удалось сократить выбросы в атмосферу на 120 тонн, а также сократить сброс загрязняющих веществ на 77,5 тонны и снизить образования отходов катализаторов на 58 тонн.

Начальник департамента признал, что в федеральном округе насчитывается 798 объектов размещения твердых коммунальных отходов, которые представляют собой свалки без каких-либо элементов защиты для окружающей среды. В Ставропольском крае таких свалок 256.

Начальник управления центрального аппарата Росприроднадзора Наталья Соколова пояснила, что в сентябре минувшего года была завершена работа по разработке и утверждению территориальных схем обращения с отходами во всех субъектах СКФО. Они предусматривают строительство не только законных полигонов, но и сортировочных и перерабатывающих комплексов. Это необходимо, поскольку с нынешнего года в стране введен запрет на захоронение тех фракций отходов, которые могут перерабатываться.

– Уже более 20 регионов страны заявили, что готовы в пилотном режиме перейти на новую систему управления отходами на основе территориальных схем. На Северном Кавказе о таком намерении пока проинформировал только Ставропольский край, – доложила Наталья Романовна. – В этом году на Ставрополье должны провести конкурс по выбору регионального оператора. Мы предполагаем, что могут возникнуть вопросы по региону Кавминвод, поскольку он располагается на территории трех субъектов.

После обмена мнениями участники совещания очертили круг задач на нынешний год.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170209/v_essentukakh_podveli_itogi_raboty_departamenta_rosprirodnadzora_100395.html
Фотография к статье В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год
Совещание ведет заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов (справа)
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экология
В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год
На Ставрополье оценили экологическую обстановку
Как преобразится Ставрополь в рамках Года экологии
В Махачкале стартовал Год экологии и Год Каспийского моря
Изменение русел рек Кубань и Большой Зеленчук грозит Невинномысску бедой
Право и закон
В Ставропольском крае открыли охоту на незарегистрированных перевозчиков
В Кировском районе бывших полицейских осудили за взяточничество
Житель Пятигорска несколько месяцев уклонялся от выплаты алиментов
В прокуратуре Ставропольского края сформирован реестр самовольных строений
Владельцы неучтенного имущества должны сами напоминать о себе налоговым службам
Власти
С центром молодежного творчества и МФЦ ознакомился Андрей Мурга в Невинномысске
Члены ветеранской организации из Евпатории приехали в Ставрополь
Первый визит Олега Белавенцева на Ставрополье оставил хорошее впечатление
Родители ставропольских школьников сдали ЕГЭ
Полпред Президента РФ Олег Белавенцев совершил рабочую поездку в Ставрополь
Ессентуки
В Ессентуках квартирный «посредник» присвоил предоплату за покупку жилья
Сиделка украла ювелирные изделия у пенсионеров в Ессентуках
Разгневанный ессентучанин разбил вилами чужой автомобиль
В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа
В Ессентуках без тепла остались десятки домов, школа и два детских сада

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!