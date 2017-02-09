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9 февраля 2017 г.

Сотрудников пятигорской ЭКС поздравили с Днем науки

Работники ЭКС

В Северо-Кавказском таможенном управлении в День российской науки (8 февраля) поздравляли сотрудников базирующейся в Пятигорске Экспертно-криминалистической службы (ЭКС) – филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ).

Работники ЭКС при выполнении таможенных и судебных экспертиз используют новейшие методы анализа: газовую, ионную и высокоэффективную жидкостную хроматографию; газовую и жидкостную хромато-масс-спектрометрию; ультрафиолетовую и инфракрасную спектрометрию; электронную микроскопию; атомно-абсорбционные, а также рентгенофлуоресцентные и рентгеноструктурные методы анализа.

За 2016-й год сотрудники Экспертно-криминалистической службы выполнили 1 422 экспертно-исследовательские работы. А с начала нынешнего года – 23 таможенные экспертизы, две судебные экспертизы и два исследования.

Таким образом, создание и функционирование Службы подняло на новый качественный уровень экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности таможен Северо-Кавказского региона.

Николай БЛИЗНЮК , При содействии пресс-службы СКТУ
http://www.stapravda.ru/20170209/sotrudnikov_pyatigorskoy_eks_pozdravili_s_dnem_nauki_100416.html
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