Сотрудников пятигорской ЭКС поздравили с Днем науки

В Северо-Кавказском таможенном управлении в День российской науки (8 февраля) поздравляли сотрудников базирующейся в Пятигорске Экспертно-криминалистической службы (ЭКС) – филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ).

Работники ЭКС при выполнении таможенных и судебных экспертиз используют новейшие методы анализа: газовую, ионную и высокоэффективную жидкостную хроматографию; газовую и жидкостную хромато-масс-спектрометрию; ультрафиолетовую и инфракрасную спектрометрию; электронную микроскопию; атомно-абсорбционные, а также рентгенофлуоресцентные и рентгеноструктурные методы анализа.

За 2016-й год сотрудники Экспертно-криминалистической службы выполнили 1 422 экспертно-исследовательские работы. А с начала нынешнего года – 23 таможенные экспертизы, две судебные экспертизы и два исследования.

Таким образом, создание и функционирование Службы подняло на новый качественный уровень экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности таможен Северо-Кавказского региона.

http://www.stapravda.ru/20170209/sotrudnikov_pyatigorskoy_eks_pozdravili_s_dnem_nauki_100416.html