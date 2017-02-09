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9 февраля 2017 г.

Родители Ставропольского края сдали ЕГЭ успешно

Как мы уже писали, в крае прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня в министерстве образования и молодежной политики края подвели итоги. Там в частности сообщили, что участниками эксперимента стали более 1,5 тысяч родителей из 34 районов края, все преодолели минимальный пороговый балл.

Напомним, 7 февраля родителям предложили поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому языку.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170209/roditeli_stavropolskogo_kraya_sdali_ege_uspeshno_100427.html
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