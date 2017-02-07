Родители ставропольских школьников сдали ЕГЭ

7 февраля день для мам и пап выпускников школ Ставропольского края запомнится надолго. В десять часов утра, словно в фантастическом фильме, они поменялись местами с детьми и прошли всю процедуру сдачи госэкзамена по русскому языку. Такая возможность старшему поколению была дана в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Одной из площадок «взрослого ЕГЭ» стал лицей № 5 краевого центра. Здесь все было по-настоящему, единственное – сократили время экзамена с традиционных трех часов до сорока минут, оставив лишь тестовую часть. Как заметили организаторы, цель не столько в том, чтобы проверить знания взрослых, сколько в деталях показать, как будут проходить ЕГЭ их дети.

Испытать себя решились около восьмидесяти человек. С десяти часов утра смелые родители проходили процедуру регистрации: пропускали на территорию учебного заведения исключительно по спискам и при предъявлении паспорта.

Затем «выпускников» собрали в спортивном зале лицея. Поприветствовала их руководитель пункта проведения экзамена Наталья Малюченко. Она рассказала о процедуре ЕГЭ, о том, что можно делать во время экзамена, а чего нельзя. Родители одиннадцатиклассников заметно волновались и чувств своих не скрывали, хотя понимали, что этот ЕГЭ никак не повлияет на их судьбу. Среди «выпускников» было много узнаваемых лиц: министр культуры СК Татьяна Лихачева, министр образования и молодежной политики региона Евгений Козюра, министр труда и социальной защиты населения СК Иван Ульянченко, заместитель главы Ставрополя Татьяна Середа.

– Нынешний экзамен позволит родителям больше узнать о ЕГЭ и правильно настроить своих детей, – заметил Е. Козюра. – А за себя скажу: времени на подготовку особо не было, рассчитываю, что школьные знания помогут. Перед экзаменом есть волнение, но ЕГЭ – это рубеж, который обязательно нужно пройти.

Татьяна Середа была солидарна с руководителем министерства образования, и призналась, что чувствует себя ученицей.

– Конечно, здесь нет шпаргалок и каких-либо электронных устройств, – говорит она. – С собой разрешили взять лишь черную гелиевую ручку и паспорт. Правила сегодняшней игры для всех одинаковы и достаточно жесткие. Детям, думаю, ЕГЭ дается легче, потому что их готовят учителя, психологи.

А Ирина Кириллова — мама выпускника нынешнего года – объяснила свое желание сдавать ЕГЭ так: хотелось понять, что изменилось за последние двадцать лет в образовании, когда она заканчивала школу:

– Перед экзаменом прочитала методические пособия по подготовке к ЕГЭ. Знаете, много нового узнала, например, ударения в словах изменились. Сын, провожая на экзамен, сказал, что верит в меня, поэтому сегодня постараюсь оправдать его ожидания.

Затем участников ЕГЭ проводили в кабинеты, каждого посадили за отдельную парту. Журналистам разрешили присутствовать лишь до начала экзамена. Примерно в 11 часов двери кабинетов закрылись. О результатах этого эксперимента станет известно 9 февраля.

http://www.stapravda.ru/20170207/roditeli_stavropolskikh_shkolnikov_sdali_ege_100354.html