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8 февраля 2017 г.
Штраф за «забытое» имущество / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.
ЗАКОНный интерес

Владельцы неучтенного имущества должны сами напоминать о себе налоговым службам

У россиян, владеющих недвижимостью и транспортом, с 1 января 2017 года появилась новая обязанность – информировать налоговиков об объектах, которые обделены их вниманием.

Налоговая декларация
+1 фотоФото: из архива газеты «СП»

В ином случае можно схлопотать серьезный штраф – молчание будет расценено как утаивание собственности от налогов. Эта поправка в Налоговый кодекс РФ – еще одно напоминание властей, что отсутствие налогового уведомления из инспекции уже не может быть поводом для радости и что хозяин несет полную ответственность за имущество, включая соответствующие отчисления в бюджет.

О том, в каких случаях нужно поспешить «сдаваться» в ФНС и как это можно сделать оперативно, нам сегодня рассказывает Роман САВИЧЕВ, возглавляющий одно из крупнейших в России «Юридическое агентство «СРВ».

– Сразу напомню, что еще весной 2014 года появился закон, по которому неполучение налоговых уведомлений не может быть уважительной причиной для накапливания долгов перед казной. Уплата налогов – головная боль не только инспекторов, а прежде всего владельцев имущества. Такова главная идея, которую хотят донести власти. Собственно, для ее основательного подкрепления теперь вводятся реальные санкции. За «забытую» собственность отныне придется нести налоговую ответственность в виде штрафа размером в 20 процентов от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения. Избежать наказания можно лишь добровольным «признанием» перед налоговиками.

Какие сроки отводятся для этого? Уведомить налоговиков об автомобилях, дачах и квартирах, не отраженных в базах налоговой службы, нужно до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом, в котором человек владел объектом-невидимкой. Таким образом, в 2017 году новые штрафы потенциально грозят собственникам объектов-«невидимок», которые были приобретены в 2015 году.

Кстати, для «признания» можно даже не планировать личный визит в инспекцию. Сообщить о наличии собственности можно с помощью заказного письма, в электронной форме по Интернету – на сайте ФНС легко найти специальную форму сообщения. А проще всего это сделать, если у вас есть «Личный кабинет налогоплательщика».

Сумма налога будет зависеть от того, чем именно владеет гражданин – квартирой, дачей или гаражом. Транспортный налог, напомню, зависит от мощности автомобиля, а земельный – от назначения и размера земельного участка.

Кстати, возникает ситуация другого порядка, если налогоплательщик все время получал налоговые уведомления, а в 2016 году так и не нашел его в почтовом ящике. Такова ситуация с теми, кто в свое время получил доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» и не обратился до 1 сентября 2016 года к налоговикам с просьбой, чтобы уведомления продолжали ежегодно доставляться почтой. Соответствующие предупреждения налоговая служба рассылала владельцам «кабинетов» – по закону им налоговики уже не обязаны направлять бумажные уведомления.

Кроме того, уже традиционно не получили весточек от ФНС собственники, имеющие льготы или налоговые вычеты, за счет которых они полностью освобождаются от уплаты налога. Это касается в большей степени пенсионеров. Также вновь было решено не тратить государственные средства на рассылку уведомлений тем, у кого общая сумма налогов не превышает ста рублей. Заплатить, конечно, придется, но вот уведомление человек получит позже, когда сумма набежит больше ста рублей, ведь пени будут начисляться до погашения долга перед казной.

Напоследок напомню о том, что налоговое уведомление, бумажное или в «кабинете» на сайте ФНС, обязательно нужно изучать с пристальным вниманием. Не исключено, что туда могла закрасться ошибка. Не только в плане неучтенных налоговиками объектов или, напротив, не «списанных» с вас в связи с продажей имущества. Они также могут случайно не учесть положенную вам льготу или неверно определить налоговый период, ошибиться в размере земельного участка или мощности автомобиля. В таком случае налогоплательщику нужно обращаться в инспекцию с заявлением о перерасчете суммы налога. Конечно, все нюансы, по которым возникла спорная ситуация, с вашей стороны должны быть подкреплены документальными доказательствами.

И еще один важный момент. В Налоговом кодексе появилось важное уточнение: «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом». До этого налоги друг за друга не могли платить даже самые близкие родственники, что вызывало много жалоб в ФНС. Отныне такая проблема полностью снята: платить налоги можно за любого другого налогоплательщика. Кто и за кого «закрыл» платеж, можно установить по реквизитам платежного поручения.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/vladeltsy_neuchtennogo_imuschestva_dolzhny_sami_napominat_o_sebe_100338.html
Фотография к статье Владельцы неучтенного имущества должны сами напоминать о себе налоговым службам
Фото: из архива газеты «СП»
Налоговая декларация
Налоговая декларация
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