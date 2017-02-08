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8 февраля 2017 г.

В ставропольской «кадетке» юные спасатели слушали историю радио

6 февраля 117 лет назад российский ученый Александр Попов впервые в мире передал по изобретенному им радио сигнал бедствия на море о трагедии 50 рыбаков около финского острова Лавансари.

Лекцию на эту тему своим подшефным из кадетской школы имени генерала А. Ермолова столицы края прочитали ветераны Вооруженных сил во главе с руководителем краевого Союза офицеров запаса Анатолием Грищенко.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170208/v_stavropolskoy_kadetke_yunye_spasateli_slushali_istoriyu_radio_100336.html
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