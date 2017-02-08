В ставропольской «кадетке» юные спасатели слушали историю радио

6 февраля 117 лет назад российский ученый Александр Попов впервые в мире передал по изобретенному им радио сигнал бедствия на море о трагедии 50 рыбаков около финского острова Лавансари.

Лекцию на эту тему своим подшефным из кадетской школы имени генерала А. Ермолова столицы края прочитали ветераны Вооруженных сил во главе с руководителем краевого Союза офицеров запаса Анатолием Грищенко.

http://www.stapravda.ru/20170208/v_stavropolskoy_kadetke_yunye_spasateli_slushali_istoriyu_radio_100336.html