В прокуратуре Ставропольского края сформирован реестр самовольных строений

Прокуратура Ставропольского края проанализировала результаты работы в сфере надзора за исполнением градостроительного законодательства. За год выявлено 586 нарушений закона, в целях устранения которых принесено 620 актов прокурорского реагирования. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 210 человек, к административной – 36. Выявлены многочисленные факты выдачи разрешений на строительство в нарушение требований закона, размещения объектов в санитарно-защитной зоне.

В прокуратуре края сформирован реестр самовольных строений, расположенных на территории края. По исковым заявлениям горрайпрокуроров и органов местного самоуправления судами вынесено 71 решение, по которым заявлялись требования о сносе объектов. Снесено всего 12 из них, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170208/v_prokurature_stavropolskogo_kraya_sformirovan_reestr_samovolnyk_100386.html