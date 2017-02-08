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8 февраля 2017 г.

В Невинномысске исчез мужчина, возвращавшийся из наркодиспансера

Пропавший мужчина

Следственные органы проводят проверку по факту безвестного исчезновения жителя Невинномысска Сергея Шетько 1973 года рождения. Вечером 30 октября Шетько задержал наряд ППС ОМВД России по Невинномысску. Мужчину доставили в городской наркологический диспансер, его освидетельствовали на алкогольное и наркотическое опьянение. Потом он покинул наркодиспансер, но домой не пришел. Где он, до сих пор неизвестно, отметили в краевом управлении СКР.

Сергей Шетько худощавого телосложения, ростом 175 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза голубые. Был одет в серую болоньевую куртку, черные болоньевые штаны и ботинки.

Всем, кому известны какие-либо сведения о судьбе Шетько, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Невинномысску по телефонам 8(86554) 7-76-51, в городской отдел МВД – 8(86554) 6-10-10 или на короткий номер 02.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170208/v_nevinnomysske_ischez_muzhchina_vozvraschavshiysya_iz_narkodisp_100409.html
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