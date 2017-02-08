В этом году жители края начали получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с некоторыми изменениями. Общедомовые нужды (ОДН) переведены из коммунальных в жилищные, в так называемую «первую строку» квитка. По идее законодателя, начисление ОДН по установленным нормативам облегчит нагрузку на потребителя.

Новация стала предметом обсуждения на заседании комитета Думы СК по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Чтобы разговор получился предметным, пригласили в числе других и профильного министра, который, однако, не пришел, а прислал вместо себя начальника отдела. Этот факт возмутил депутатов. Вопрос социально значимый, и такое игнорирование интересов ставропольцев, по их мнению, просто недопустимо. Парламентарии обратились к присутствовавшему представителю губернатора с просьбой обратить на сей факт внимание главы края.

Как пояснил перед началом заседания председатель комитета Игорь Андрющенко, с 1 января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс. Раньше потребление ресурсов на общедомовые нужды закон относил к коммунальным услугам. И расчет платы производился так: объемы воды, тепла и электрической энергии, поступившие во внутридомовые сети, фиксировались общедомовыми приборами учета. Расход ресурсов в квартирах собственников учитывался либо индивидуальными счетчиками, либо при их отсутствии в расчет принимались нормативы потребления. Разница между потребленными домом ресурсами и суммарным расходом воды, тепла и света во всех квартирах жильцов и считалась величиной ОДН. Разницу распределяли на всех, при этом добросовестных плательщиков, безусловно, возмущал тот факт, что приходится платить за соседей, «подкручивающих» приборы учета в своих квартирах.

Теперь же, независимо от того, оборудован многоквартирный дом общедомовым прибором учета или нет, распределяемый между квартирами объем общедомовых потерь рассчитывается по нормативу. Вроде бы вот она, справедливость: платить за вороватого соседа теперь не надо. Но по факту оказалось, что сосед столько не воровал. Нормативы в нашем крае, по оценке депутатов, гораздо выше, чем фактический расход. Получается, платить придется больше… Возмущенные граждане уже забросали депутатов жалобами и обращениями на эту тему.

– Люди считают, что правительство страны, правительство края в очередной раз лезет в их карманы и за их счет решает какие-то свои проблемы, – высказал общую мысль депутат Юрий Белый. – Как переубедить людей? Средний «чек» по общедомовым расходам вырос на 100 рублей. Это значит, ежемесячно кто-то необоснованно положит в свои карманы 50 миллионов рублей!

Как пояснила начальник отдела нормативного регулирования министерства ЖКХ СК Нелли Сосновская, федеральный закон обязывает управляющие компании при расчетах использовать показатели, не превышающие нормативы. Министерство неоднократно проводило встречи с руководителями управляющих компаний до вступления в силу этих новаций и настоятельно рекомендовало им исходить из фактического потребления при расчетах будущих платежей. Это значит, что для каждого дома следует делать отдельный расчет. Какие-то управляющие компании учли это пожелание, какие-то проигнорировали.

Большинство УК – особенно это характерно для городов КМВ – то ли просто решили «не заморачиваться», то ли увидели еще один вполне законный способ дополнительного заработка. Наиболее пострадавшими, как у нас обычно водится, оказались самые ответственные и бережливые граждане – те, кто потратился на общедомовые приборы учета, кто работал над энергосбережением в своем доме – оборудовал места общего пользования датчиками движения, а квартиры энергосберегающими лампами, кто экономил тепло и воду. Теперь все их усилия и траты впустую, и платить они будут по высоким нормативам. И если для домов до пяти этажей утвержденные нормы расходования ресурсов не намного превышают фактические показатели, то для десятиэтажек эта разница может быть десятикратной.

Что делать гражданам в такой ситуации, вопрос пока остался открытым. Обращаться в суды бесполезно, управляющие компании действуют в рамках федерального законодательства.

Законодатель, в общем-то, учел, что страна у нас большая и очень разная и что для Тюменской области естественно, то для Ставропольского края – явный перебор. Поэтому до 1 июня регионы должны будут уточнять свои нормативы. Тогда, по словам Нелли Сосновской, скорее всего, этот перекос удастся устранить.

– Но к тому времени люди будут переплачивать в течение пяти месяцев, в сумме это огромные деньги. Как потом вернуть переплату? Можно ли как-то ускорить процесс и закончить пересчет нормативов в более короткие сроки? – задался вопросом депутат Александр Сысоев.

Этот вопрос остался без ответа. Как и вопрос от коммерсантов, чьи предприятия расположены в жилых домах. Большинство из них отключены от общих систем потребления ресурсов, полностью автономны, но продолжают платить за общедомовые нужды наравне с владельцами жилых помещений.

Депутаты решили держать ситуацию на контроле и вернуться к ее обсуждению в ближайшее время с более представительным составом приглашенных и ответственных лиц.

http://www.stapravda.ru/20170208/plata_za_odn__sposob_zarabotka_dlya_uk_schitayut_stavropolskie_d_100349.html