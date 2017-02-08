На Ставрополье этой весной предстоит посеять почти 1 млн га яровых

В Шпаковском районе, на базе СНИИСХа прошел региональный семинар-совещание, посвященный особенностям формирования урожая озимых зерновых культур, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Роман Коврыга, сообщили в пресс-службе ведомства. Аграриям предстоит выполнить большой объем весенних полевых работ. Посеять 940 тысяч гектаров яровых культур, провести первую азотную подкормку, направленную на повышение урожая озимых и подготовиться к проведению подкормки по повышению качества зерна. В планах также расширить посевные площади под кормовыми культурами, особенно многолетними бобовыми травами – для обеспечения поголовья животных в предстоящую зимовку грубыми и сочными кормами. Ученые СНИИСХа и Ставрополького государственного аграрного университета представили свои ноу-хау, последние разработки по стратегии применения минеральных удобрений под озимые культуры, поделились информацией о состоянии посевов озимых зерновых культур, обозначили пути повышения их качества. Обсуждены и вопросы господдержки аграриев края. В этом году в бюджете значительно увеличены средства на погашение процентных ставок по инвестиционным кредитам. В прошлом году по данному направлению было предусмотрено 1,5 млрд. рублей, а в нынешнем уже 2,9 млрд. рублей: на растениеводство более 2 млрд. рублей, на животноводство – 890 млн. рублей. Объем «единой субсидии» превысил 1,7 млрд рублей. Эти средства пойдут по нескольким каналам: поддержка элитного семеноводства, закладка и уход за виноградниками, закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, поддержка племенного животноводства, наращивание маточного поголовья овец и коз, производство и реализация тонкорунной и полутонкорунной шерсти, кредитование, возмещение процентной ставки по кредитам для малых форм хозяйствования и другие. В рамках программы льготного кредитования АПК, утвержденной министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольскому краю в этом году определен лимит — более 576 млн. рублей. Получить займы можно в нескольких банках края.

http://www.stapravda.ru/20170208/na_stavropole_etoy_vesnoy_predstoit_poseyat_pochti_1_mln_ga_yaro_100391.html