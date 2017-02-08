Члены ветеранской организации из Евпатории приехали в Ставрополь

Ставрополь – Евпатория / «Ставропольская правда» от 8 февраля 2017 г.

Глава краевого центра А. Джатдоев встретился с членами ветеранской организации города Евпатории Республики Крым, прибывшей по приглашению Ставропольского городского совета ветеранов. Основная задача этого визита – навести мосты со своими коллегами, перенять опыт, прежде всего по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Гости отметили, что «Крымская весна» поставила точку на тех непростых временах, когда разрушались памятники, а за георгиевскую ленточку нередко наступало уголовное преследование. В ходе общения выяснилось, что А. Джатдоев хорошо знает Евпаторию, так как проходил там срочную военную службу. В рамках визита гости примут участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Достигнута договоренность об обмене делегациями.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170208/chleny_veteranskoy_organizatsii_iz_evpatorii_priekhali_v_stavrop_100362.html