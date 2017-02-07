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7 февраля 2017 г.

В смерти 12-летней девочки в Ставрополе подозревают её отца

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. 29 января он в своем домовладении в Ставрополе самовольно установил водонагревательную колонку без необходимого дымовыводящего патрубка и дымохода. На это просто не хватило знаний. 1 февраля его 12-летняя дочь в ванной включила горячую воду, колонка автоматически включилась. Девочка, надышавшись угарным газом, потеряла сознание, утонула в ванне, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/v_smerti_12letney_devochki_v_stavropole_podozrevayut_ee_ottsa_100320.html
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