В Ставрополе 12-летняя девочка утонула в ванной, отравившись угарным газом

В Ставрополе ночью 1 февраля погибла двенадцатилетняя девочка. Трагедия произошла в одном из домовладений в Промышленном районе города. Ребенок утонул в ванной, потеряв сознание из-за отравления угарным газом. В администрации города сообщили, что погибшая – ученица кадетской школы имени генерала Ермолова.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за грубого нарушения правил эксплуатации бытового газового оборудования. Как сообщили в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз», прибывшая на место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы обнаружила на кухне, которую также использовали как ванную комнату, самовольно установленную газовую колонку. Ее на днях самостоятельно поставил отец погибшей, что категорически запрещено действующим законодательством и правилами безопасности. Отопительный прибор работал без дымохода. Угарный газ поступал в помещение, что и привело к гибели ребенка. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя СУ СК РФ по СК проводится проверка.

Тем временем глава Ставрополя Андрей Джатдоев выступил с обращением, в котором обратился к горожанам с просьбой не устанавливать самовольно, без ведома газовых служб, отопительные и водонагревательные приборы, проверить действующие.

А в Кисловодске поздно вечером 1 февраля в состоянии средней тяжести доставлены в больницу четыре человека, из них двое детей. Предположительно они отравились продуктами неполного сгорания газа, сообщили в МЧС края.

http://www.stapravda.ru/20170202/v_stavropole_12letnyaya_devochka_utonula_v_vannoy_otravivshis_ug_100188.html