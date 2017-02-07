Ставропольские школьники побывали на экскурсии в пожарной части

В Ставрополе на территории пожарно-спасательной части № 8 прошла экскурсия для школьников. Более сотни мальчишек и девчонок изучили «огненную» профессию, как говориться, изнутри: познакомились со спасателями, условиями несения их дежурства.

Юные гости буквально засыпали вопросами председателя ветеранской организации ГУ МЧС России по СК Вячеслава Куркача, который провел для них экскурсию по музею. Интерес вызвали раритетные экспонаты, а также предметы, собранные с реальных пожаров.

На прощание школьники аплодисментами поблагодарили организаторов, а многие из них всерьез задумались связать свою жизнь со службой в МЧС России.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170207/stavropolskie_shkolniki_pobyvali_na_ekskursii_v_pozharnoy_chasti_100343.html