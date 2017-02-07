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7 февраля 2017 г.

Синоптики предсказывают метель, мороз и гололёд в Ставропольском крае

Обстановка на дорогах края 8 февраля останется сложной. Как предсказывает Ставропольский Гидрометцентр, температура воздуха понизится до минус 9 градусов, местами будет мести метель, присутствовать туман, гололед. Днем – порывы восточного ветра 13-18 метров в секунду, ночью в южной части Ставрополья – налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля суточная температура опустится до минус 13 градусов.

Госавтоинспекция края, сообщили в пресс-службе ведомства, предупреждает водителей о том, что на дорогах могут возникнуть заторовые и аварийные ситуации.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/sinoptiki_predskazyvayut_metel_moroz_i_gololed_v_stavropolskom_k_100352.html
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