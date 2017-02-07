Синоптики предсказывают метель, мороз и гололёд в Ставропольском крае
Обстановка на дорогах края 8 февраля останется сложной. Как предсказывает Ставропольский Гидрометцентр, температура воздуха понизится до минус 9 градусов, местами будет мести метель, присутствовать туман, гололед. Днем – порывы восточного ветра 13-18 метров в секунду, ночью в южной части Ставрополья – налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля суточная температура опустится до минус 13 градусов.
Госавтоинспекция края, сообщили в пресс-службе ведомства, предупреждает водителей о том, что на дорогах могут возникнуть заторовые и аварийные ситуации.