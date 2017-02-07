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7 февраля 2017 г.

Ложное сообщение теракте стоило год свободы для студента из Ставрополя

Вынесен приговор ставропольскому студенту, обвиняемому в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 14 декабря 2016 года он из комнаты одного из студенческих общежитий краевого центра на интернет странице в социальной сети, опубликовал электронное сообщение: «Ассалам алейкум братья. Завтра я планирую теракт в городе Ставрополь». Проверкой информации занимались сотрудники полиции. Подсудимый в судебном заседании вину признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. С него также взыскано в счет возмещения ущерба в пользу УМВД России по Ставрополю 5100 рублей 32 копейки, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170207/lozhnoe_soobschenie_terakte_stoilo_god_svobody_dlya_studenta_iz__100356.html
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