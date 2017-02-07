Как жителям старого дома дали воду, благодаря «Ставропольской правде»

Как нам дали воду / «Ставропольская правда» от 7 февраля 2017 г.

Так случилось, что 4 февраля в нашем доме по улице Станичной, 37, в краевом центре во второй половине дня отключили воду. Дом старый, проблем у него, а значит, и у жильцов много. Не буду все их перечислять, но факт оставался фактом. Для моей семьи, где воспитывается ребенок-инвалид, отключение стало настоящей трагедией. Мы звонили в горводоканал и в другие службы, но воду пообещали дать только через двое суток, в понедельник.

Тогда я обратился к журналисту «Ставропольской правды» Валентине Лезвиной, которую немного знаю. После ее звонков все изменилось: приехала ремонтная бригада из городского водоканала и дали нам воду по временной схеме. Спасибо тебе, «Ставрополка», за помощь!

Алексей Суворков. Ставрополь.

От редакции.

Когда люди не хотят работать, они придумывают причины. Когда хотят – делают дело. Это был как раз тот случай, когда люди свое дело сделали. Старшая смены службы «112» Ирина Анатольевна взяла ситуацию под личный контроль. Она несколько раз связывалась и с нашим корреспондентом, и с оставшимися без воды людьми, проинформировала о ситуации дежурные службы администрации Ставрополя, которые подключились к решению проблемы. На высоте оказались и сотрудники городского водоканала. Всем спасибо!

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170207/kak_zhitelyam_starogo_doma_dali_vodu_blagodarya_stavropolskoy_pr_100293.html