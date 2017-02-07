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7 февраля 2017 г.

Как преобразится Ставрополь в рамках Года экологии

Масштабный план по проведению Года экологии глава Ставрополя А. Джатдоев обсудил вместе с членами экологического совета.

В прошлом году в рамках компенсационных высадок лесной фонд краевой столицы пополнился более чем на 40000 новых деревьев, и снижать темпы не планируется. Только в урочище «Надежда» планируется высадить около десяти гектаров леса. В соответствии с обращениями горожан новые саженцы «поселятся» и на внутриквартальных территориях краевого центра.

Одним из пунктов плана станет обновление «Экологического паспорта города». Это информационно-аналитический ресурс, включающий в себя все сведения об окружающей среде и природном потенциале территории.

А. Джатдоев отметил, что весь 2017 год будет насыщен всевозможными экологическими акциями, как традиционными, так и совершенно новыми. Например, продолжит свою работу эколого-патриотический проект «Чистая память» по наведению порядка на воинских захоронениях, акция «Миллион желудей», «Зеленая волна», всероссийский экологический проект «Сохраним природу Ставрополья». По-прежнему будут актуальны общегородские субботники, в которых всегда участвуют все неравнодушные жители, работа по очистке ливневой канализации, дворовых территорий и ликвидации несанкционированных свалок.

Еще один социальный проект – экологическая тропа, призванная стать уникальным и единственным в своем роде учебным и экскурсионным объектом в Северо-Кавказском федеральном округе. Сам маршрут уже разработан, он проляжет по популярной среди ставропольцев тропе здоровья в Таманском лесу. Прогуляться по экотропе жители смогут с наступлением лета. По отдельному плану весной и осенью будут проходить ежегодные высадки ковровых растений, кустарников и цветов, оформление клумб и газонов. Сотрудники «Горзеленстроя», как всегда, обещают удивить горожан оформлением аллей и новыми архитектурными зелеными композициями. А к Дню рождения города дизайнеры уже разрабатывают цветочный подарок.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170207/kak_preobrazitsya_stavropol_v_ramkakh_goda_ekologii_100309.html
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