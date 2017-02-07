Четыре человека пострадали в результате ДТП в Шпаковском районе

3 февраля в 10 часов 10 минут на 32-м километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ» (территория Шпаковского района) водитель «Мазды» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Фольксвагеном», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «Фольксвагена» погиб, два пассажира и водитель «Мазды» получили травмы. Все четверо не были пристегнуты ремнями безопасности.

http://www.stapravda.ru/20170207/chetyre_cheloveka_postradali_v_rezultate_dtp_v_shpakovskom_rayon_100325.html