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7 февраля 2017 г.

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Шпаковском районе

3 февраля в 10 часов 10 минут на 32-м километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ» (территория Шпаковского района) водитель «Мазды» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Фольксвагеном», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «Фольксвагена» погиб, два пассажира и водитель «Мазды» получили травмы. Все четверо не были пристегнуты ремнями безопасности.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170207/chetyre_cheloveka_postradali_v_rezultate_dtp_v_shpakovskom_rayon_100325.html
Фотография к статье Четыре человека пострадали в результате ДТП в Шпаковском районе
ДТП в Шпаковском районе
ДТП в Шпаковском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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