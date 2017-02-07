Будущее российской науки, какое оно? Слишком общий это вопрос, скажете вы, на него ответить очень трудно. А вот и нет! Не знаю где как, а, например, в Невинномысске смена нынешним ученым подрастает в лице таких людей, как учащийся лицея №1 Никита Шестаков. Страсть Никиты – физика. Здесь он достиг немалых успехов, несмотря на свой юный возраст – четырнадцать лет.

– Меня физика как наука привлекает в первую очередь тем, что теоремы, формулы, исчисления не оторваны от жизни, а находят практическое применение, – говорит Никита. – Примеры? Пожалуйста! Ядерная физика помогла создать ядерную энергетику. Применение электричества невозможно без знания физики твердого тела… И так далее. Да взять, к примеру, тесты физических олимпиад, в которых я участвовал. Задачи на равновесие твердых тел, расчет удельной теплоемкости, исчисление скорости – это ведь не какие-то абстракции, верно?

Кстати, об олимпиадах. Сам Никита распространяться о своих успехах не любит, но его преподаватели рассказали, что парень неоднократно становился призером и победителем различных школьных и городских олимпиад. В его творческом багаже также – победа на региональном этапе олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла.

…Диффузия, внутренняя энергия, гравитация, магнитное поле, индукция: для сугубых гуманитариев все эти термины – как дремучий лес. В свою очередь, наверное, для Никиты Шестакова гуманитарные предметы (литература, музыка и т.п.) не представляют особо интереса? Кстати, как он относится к пресловутому спору физиков и лириков?

– Для меня этот вопрос не существует, – улыбается Никита Шестаков и берет в руки… гитару.

Вот так да! Герой нашего рассказа, оказывается, в прошлом году окончил музыкальную школу по классу гитары. Причем это был не тот случай, когда родители насильно загоняют ребенка в «музыкалку». Сегодня Никита может сыграть на любимом инструменте множество классических произведений, да и подобрать аккорды к той или иной песне для него не проблема. А кто является ценителями его творчества? Родители, знакомые, одноклассники…

Кстати, на экзамене в «музыкалке» нужно было самому спеть под гитару. Это, по сути, был первый вокальный опыт Никиты. Вердикт преподавателей – «голос хороший!». Правда, на развитие вокальных данных пока что у Никиты времени нет. Учеба, подготовка к олимпиадам, чтение любимой философской фантастики в свободное время, общение с друзьями – скучать некогда!

Свою дальнейшую судьбу Никита Шестаков хочет связать, конечно же, с любимой физикой. В будущем планирует поступать на одну из физико-математических специальностей. Вот такой он, и физик, и лирик из Невинномысска….

http://www.stapravda.ru/20170207/buduschiy_uchenyy_iz_nevinnomysska_nikita_shestakov__i_fizik_i_l_100334.html