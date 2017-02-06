Мошенник на Ставрополье незаконно завладел правом на земельный участок

Направлено в суд уголовное дело в отношении Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Цыганков работал главным специалистом отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района. В 2012 году он изготовил подложную справку, якобы выданную территориальным отделом управления Роснедвижимости по Ставропольскому краю, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю. На основе этих документов было вынесено решение, в соответствии с которым он завладел правом на земельный участок сельскохозяйственного назначения, принадлежащий администрации района. Ущерб, который он нанес муниципалитету, – более 851 тысячи рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170206/moshennik_na_stavropole_nezakonno_zavladel_pravom_na_zemelnyy_uc_100276.html