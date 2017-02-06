100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
6 февраля 2017 г.

Мошенник на Ставрополье незаконно завладел правом на земельный участок

Направлено в суд уголовное дело в отношении Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Цыганков работал главным специалистом отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района. В 2012 году он изготовил подложную справку, якобы выданную территориальным отделом управления Роснедвижимости по Ставропольскому краю, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю. На основе этих документов было вынесено решение, в соответствии с которым он завладел правом на земельный участок сельскохозяйственного назначения, принадлежащий администрации района. Ущерб, который он нанес муниципалитету, – более 851 тысячи рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170206/moshennik_na_stavropole_nezakonno_zavladel_pravom_na_zemelnyy_uc_100276.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Мошенник на Ставрополье незаконно завладел правом на земельный участок
За незаконное хранение пороха житель Ставрополья осужден на 1,5 года условно
Роспотребнадзор Ставрополья вернул обманутым потребителям 3 млн рублей
17 незаконно возведенных объектов снесут в Пятигорске
Агитационные акции по дорожной безопасности провели на Ставрополье
Степновский район
Министр сельского хозяйства Ставрополья провел выездной прием в Степновском районе
На Ставрополье молодой водитель погиб в свой день рождения
В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»
Антисанитарные условия выявлены в детских садах на Ставрополье
Жительница Степновского района Любовь Михеева отметила 80-летний юбилей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!