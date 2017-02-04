В Невинномысске двое злоумышленников пытались украсть металлический гараж

В одном из микрорайонов Невинномысска много лет стоял принадлежавший гражданке металлический гараж. В один прекрасный день железное строение приглянулось двум местным жителям, которые решили сдать чужое добро… на металлолом. Злоумышленники разработали целую спецоперацию, для чего наняли на несколько часов эвакуатор. Но в момент погрузки гаража на месте кражи случайно оказался родственник хозяйки металлической коробки.

Воры бросились наутек, однако участковый полиции и следственно-оперативная группа по горячим следам задержали злодеев. Поимке содействовал водитель эвакуатора, описавший внешность воришек.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, выяснилось, что оба задержанных были многократно судимы за различные преступления. По факту покушения на кражу имущества, совершенному по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170204/v_nevinnomysske_dvoe_zloumyshlennikov_pytalis_ukrast_metalliches_100246.html