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4 февраля 2017 г.

В Невинномысске двое злоумышленников пытались украсть металлический гараж

Вот этот гараж в Невинномысске пытались украсть и сдать на металлолом два вора-рецидивиста

В одном из микрорайонов Невинномысска много лет стоял принадлежавший гражданке металлический гараж. В один прекрасный день железное строение приглянулось двум местным жителям, которые решили сдать чужое добро… на металлолом. Злоумышленники разработали целую спецоперацию, для чего наняли на несколько часов эвакуатор. Но в момент погрузки гаража на месте кражи случайно оказался родственник хозяйки металлической коробки.

Воры бросились наутек, однако участковый полиции и следственно-оперативная группа по горячим следам задержали злодеев. Поимке содействовал водитель эвакуатора, описавший внешность воришек.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, выяснилось, что оба задержанных были многократно судимы за различные преступления. По факту покушения на кражу имущества, совершенному по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170204/v_nevinnomysske_dvoe_zloumyshlennikov_pytalis_ukrast_metalliches_100246.html
Фотография к статье В Невинномысске двое злоумышленников пытались украсть металлический гараж
Вот этот гараж в Невинномысске пытались украсть и сдать на металлолом два вора-рецидивиста
Вот этот гараж в Невинномысске пытались украсть и сдать на металлолом два вора-рецидивиста
Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску
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