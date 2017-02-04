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4 февраля 2017 г.

На Ставрополье покупателям вернули деньги за некачественные товары и услуги

С начала года в Ставропольское краевое управление Роспотребнадзора поступило более пяти тысяч обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Почти половина из них — это жалобы в сфере розничной торговли. Больше всего сигналов связано с качеством непродовольственной продукции, товаров бытового назначения, косметических средств.

Немало нареканий у ставропольцев вызывает и сфера услуг. Из них наибольшее количество приходится на ЖКХ, финансовый рынок, связь, бытовое обслуживание населения, здравоохранение, образование, строительство. Нередко ставропольцы сталкиваются с откровенным навязыванием дополнительных услуг, ущемлением прав в сфере долевого строительства жилья.

В ходе проверок составлено более 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. В результате потребителям возвращено около 2,8 миллиона рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170204/na_stavropole_pokupatelyam_vernuli_dengi_za_nekachestvennye_tova_100254.html
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