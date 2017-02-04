На Ставрополье покупателям вернули деньги за некачественные товары и услуги
С начала года в Ставропольское краевое управление Роспотребнадзора поступило более пяти тысяч обращений по вопросам защиты прав потребителей.
Почти половина из них — это жалобы в сфере розничной торговли. Больше всего сигналов связано с качеством непродовольственной продукции, товаров бытового назначения, косметических средств.
Немало нареканий у ставропольцев вызывает и сфера услуг. Из них наибольшее количество приходится на ЖКХ, финансовый рынок, связь, бытовое обслуживание населения, здравоохранение, образование, строительство. Нередко ставропольцы сталкиваются с откровенным навязыванием дополнительных услуг, ущемлением прав в сфере долевого строительства жилья.
В ходе проверок составлено более 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. В результате потребителям возвращено около 2,8 миллиона рублей.