На Ставрополье покупателям вернули деньги за некачественные товары и услуги

С начала года в Ставропольское краевое управление Роспотребнадзора поступило более пяти тысяч обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Почти половина из них — это жалобы в сфере розничной торговли. Больше всего сигналов связано с качеством непродовольственной продукции, товаров бытового назначения, косметических средств.

Немало нареканий у ставропольцев вызывает и сфера услуг. Из них наибольшее количество приходится на ЖКХ, финансовый рынок, связь, бытовое обслуживание населения, здравоохранение, образование, строительство. Нередко ставропольцы сталкиваются с откровенным навязыванием дополнительных услуг, ущемлением прав в сфере долевого строительства жилья.

В ходе проверок составлено более 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. В результате потребителям возвращено около 2,8 миллиона рублей.

http://www.stapravda.ru/20170204/na_stavropole_pokupatelyam_vernuli_dengi_za_nekachestvennye_tova_100254.html