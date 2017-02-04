Ансамбль «Ставрополье» знакомит школьников с культурой казачества

Вот уже шестой год прославленный Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» успешно реализует в школах края проект «Лекция-концерт «Восхождение к истокам», удостоенный премии Правительства РФ в области культуры. Он имеет четко выраженную патриотическую направленность. В наступившем году ансамбль продолжает работу с детьми и молодежью. В январе популярную программу увидели около 180 учащихся школы № 43 города Ставрополя, открытой в 2016 году. Дети с большим интересом вникали в детали казачьего обряда «Проводы казака на службу», ставшего основой целого музыкального спектакля. «Ставрополье» активно сотрудничает с целым рядом образовательных учреждений края. Коллектив ежегодно дает концерты в школах города Ставрополя, Новоалександровского, Георгиевского и Изобильненского районов. В 2016 году около тысячи школьников аплодировали программе «Восхождение к истокам».

http://www.stapravda.ru/20170204/ansambl_stavropole_znakomit_shkolnikov_s_kulturoy_kazachestva_100241.html