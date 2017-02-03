В Махачкале стартовал Год экологии и Год Каспийского моря

В Дагестане 2 февраля официально открыли Год экологии, а учитывая региональные особенности, также был объявлен Год Каспия и других водных ресурсов.

Такое внимание к запасам воды в республике связано со значительным загрязнениям озера Ак-Гель, почти полностью засыпанного и превращенного в место сбыта строительных отходов. В таком же невыгодном положении находится и Грязевое озеро.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов начал свою речь, ссылаясь на высказывания Президента России касательно экологического развития страны. Загрязнения негативно отражаются на размере валового продукта, который сокращается на 6-15 %. А ответственность за состояние окружающей среды, по словам Р.Абдулатипова, несет не только власть. По большей части все зависит от самого населения.

Озелененим республики в этом году также планируют заняться вплотную. Глава Дагестана подчеркнул: «Нужно проводить компенсационные мероприятия, то есть на месте одного вырубленного дерева сажать пять деревьев. И мы планируем в ближайшее время высадить более 250 кустов роз на Аллее Героев в Махачкале».

Глава Минприроды РД Набиюл Карачаев озвучил конкретные задачи, решение которых запланировано на будущий год. В их числе обращение с твердыми бытовыми отходами.«Сегодня в республике ежегодно образуется более 1 млн тонн отходов, под которыми занято более 350 га земель. В 2016 году было выявлено 297 несанкционированных свалок мусора, из которых ликвидировано 183 на площади более 50 га», – отчитался Н.Карачаев.

В условиях отсутствия достаточного финансирования вопрос со свалками помогают решать частные инвесторы – 350 млн рублей вложено ими в проекты. Например, в создание новейших мусороперерабатывающих комплексов.

Заканчивая мероприятие, Рамазан Абдулатипов дал оптимистичный прогноз и выразил надежду на поддержку народа в защите окружающей среды.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы Полпредства СКФО

http://www.stapravda.ru/20170203/v_makhachkale_startoval_god_ekologii_i_god_kaspiyskogo_morya_100227.html