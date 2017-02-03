Разбойники из КБР, напавшие на пятигорских подростков, задержаны

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на несовершеннолетних.

24 декабря 2016 года во время подъема на гору Машук двое неизвестных лиц напали на 15-летнего и 16-летнего подростков, сообщили в краевом управлении СКР. Резиновой дубиной злоумышленники избили ребят и, угрожая ножом, забрали их вещи, среди которых были мобильные телефоны стоимостью 45 и 25 тысяч рублей.

Преступление раскрыто, участники разбойного нападения – жители Кабардино-Балкарской Республики, 24-х летний студент и 17-ти летний подросток – задержаны и заключены под стражу.

http://www.stapravda.ru/20170203/razboyniki_iz_kbr_napavshie_na_pyatigorskikh_podrostkov_zaderzha_100231.html