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3 февраля 2017 г.

Правительство Ставрополья за выделение регионального филиала из состава МРСК

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов открыл в Кисловодске обсуждение по вопросам топливно-энергетического комплекса региона. По решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО такие совещания проходят по всем регионам округа. Их цель, по словам Л.Кузнецова, в проработке бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры на всех уровнях. В Ставропольском крае в целом нет больших проблем с платежами за энергоресурсы, как сообщил министр. Однако локальные вопросы тоже требуют внимания. В их числе повышение эффективности управления энергетическими активами. Также обсудили тарифы, которые должны регулировать не только считаясь с удобством потребителей, но и учитывая возможность для развития энергосетевого хозяйства. 

 Заместитель председателя правительства СК Иван Ковалёв, отчитался о подъеме уровня платежеспособности потребителей энергии по сравнению с 2015 годом - до 99,8% . Но необходимые мероприятия по развитию сетей  и повышения безопасности не получают достаточного финансирования.

– Прибыль, получаемая в крае Межрегиональной распределительной сетевой компанией, перераспределяется между ее филиалами в других регионах, – объяснил Иван Ковалёв.

Подобный негативный опыт отмеченный в 2016 году подвиг правительство Ставрополья подать инициативу по созданию отдельного электросетевого предприятия на базе филиала МРСК. Еще одно предложение касалось снижения стоимости энергоресурсов за счет особого режима работы.

Инициативы будут рассмотрены в Минкавказа.

П. ГРИН , по материалам пресс-службфы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170203/pravitelstvo_stavropolya_za_vydelenie_regionalnogo_filiala_iz_so_100249.html
Фотография к статье Правительство Ставрополья за выделение регионального филиала из состава МРСК
Заседание по вопросам ТЭК
Заседание по вопросам ТЭК
Фото:пресс-службфа губернатора СК
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