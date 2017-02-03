Два кисловодских медучреждения в списке лучших в России

Доступность и качество медицинской помощи на Ставрополье обсудили в комитете по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Круглый стол веда руководитель комитета Валентина Муравьева.

Юлия Михайлова, первый заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, профессор, заслуженный деятель наук РФ, эксперт Государственной Думы РФ, руководитель международной экспертной группы по первичному здравоохранению озвучила результаты проведенных исследований доступности и качества услуг в регионах. В ТОП-100 лучших вошли два кисловодских медучреждения: поликлиника и детская клиническая больница, которая в своей группе заняла первое место.

Однако остается немало «узких мест» – и депутаты об этом помнят.

– Недовольство граждан вызывают очереди в поликлиниках, зачастую формальное отношение к ним медицинских работников, невозможность вовремя попасть к узкому специалисту. В свою очередь, медицинский персонал жалуется на большие нагрузки и невысокую заработную плату. Решение этих проблем – наше общее дело, – отметила Валентина Муравьева.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170203/dva_kislovodskikh_meduchrezhdeniya_v_spiske_luchshikh_v_rossii_100252.html