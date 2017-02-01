Уровень оказания первичной медицинской помощи оценили в Ставропольском крае

Ставропольский край посетила первый заместитель директора Центра НИИ организации и информатизации здравоохранения, профессор Юлия Михайлова. В Думе СК прошел круглый стол с её участием, где обсудили результаты независимой экспертизы доступности и качества оказания амбулаторной помощи в регионе. Открывая заседание, гостья пояснила, почему сегодня большое внимание уделяется проблемам первичной медицинской помощи.

– В какой-то момент здравоохранение взяло курс на внедрение высокотехнологичной медицинской помощи. Подумали, если будем работать в этом направлении, то картина в здравоохранении улучшится. Исходя из таких выводов, большие денежные средства выделялись на «переоборудование» медицинских организаций высокими технологиями. В итоге, по высоким технологиям мы догнали зарубежную статистику. Но высокие технологии не могут решить всех проблем здравоохранения. Нам нужно начинать с организации первичной медицинской помощи. Она позволяет вовремя выявить серьезные заболевания и не запустить ситуацию.

По итогам проверки, как отметила Ю. Михайлова, Ставропольский край на фоне остальных регионов России выглядит «среднячком». По данным исследований за три года, к сожалению, в топ сто лучших медицинских учреждеий России вошли только два учреждения края – кисловодсая детская больница и кисловодская поликлиника, которая работает при центральной районной больнице (для сравнения: в Краснодарском крае таких учреждений 11).

http://www.stapravda.ru/20170201/uroven_okazaniya_pervichnoy_meditsinskoy_pomoschi_otsenili_v_sta_100165.html