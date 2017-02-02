Ставропольская полиция предлагает вернуть медвытрезвители

Полиция хочет вернуть медвытрезвители / «Ставропольская правда» от 3 февраля 2017 г.

В 2016 году средняя сумма взятки на Ставрополье составила 138 тысяч рублей, а ее максимальный размер превысил 3,5 миллиона рублей! За год в крае изъято более полутонны наркотиков и полумиллиона бутылок некачественной алкогольной продукции. Значительно увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, поэтому полиция предлагает срочно возвращать медвытрезвители!

Такие цифры приведены на пресс-конференции, посвященной итогам работы полиции края в 2016 году. На вопросы журналистов отвечали начальник Главного управления МВД России по СК Александр Олдак, его заместители, эксперты-криминалисты. Говорили не только об итогах, но и о проблемах, которые беспокоят ставропольчан.

Наркотики в песочнице

Как прозвучало, в 2016 году снизилось количество зарегистрированных тяжких преступлений (грабежей, умышленных убийств, изнасилований и т.д.). Всего за минувший год зарегистрировано свыше 34 тысяч преступлений, раскрыто более 19 тысяч.

Из общего вала свыше 3,5 тысячи – наркопреступления. Из незаконного оборота изъято более 600 килограммов наркотических и психотропных веществ. Население края все чаще жалуется на наркоманов, которые повадились делать закладки возле домов частного сектора: дурман прячут в клумбах, под деревьями и чуть ли не в детских песочницах. Граждане видят, как у них под забором что-то ищут подозрительные молодые люди, но как реагировать, не знают. Многие боятся и молчат, а надо, советуют стражи порядка, постараться снять происходящее на видео и позвонить в полицию, где обещают реагировать на каждый подобный факт. Специалисты связывают рост популярности и распространения синтетических наркотиков (спайсов) на территории края с упрощенной схемой их сбыта через Интернет и с помощью закладок. Продавец и покупатель не знают друг друга, полиции сложнее отследить всю цепочку. В то же время спайсы, или курительные смеси, оказывают сильнейшее психоактивное воздействие, часто с летальным исходом. Только за минувший год закрыто 37 интернет-сайтов, с помощью которых продавались наркотики. Раскрыта деятельность пяти организованных преступных формирований, работающих через Интернет, 49 участников привлечены к уголовной ответственности. Из оборота изъято более 130 килограммов синтетической отравы.

Пьяный дебош и ядовитый боярышник

По статистике, каждое четвертое преступление в крае совершается в состоянии алкогольного опьянения. С момента ликвидации медвытрезвителей число «пьяных преступлений» увеличилось с 2 тысяч до 4,5 тысячи в год. Лидируют Невинномысск, Георгиевск, Буденновский район. Полицейские предлагают хотя бы в крупных городах обустраивать подобие медицинских вытрезвителей. Другая проблема – контрафактный алкоголь. Только за 2016 год из незаконного оборота изъято свыше 400 тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, более полумиллиона бутылок различной алкогольной продукции. Возбуждено свыше полутора тысяч уголовных дел. Уже несколько лет в крае работает группа «Летучий голландец», куда входят сотрудники ГУ МВД России по СК. Ежедневно они ездят по краю и проверяют на наличие контрафакта ларьки и индивидуальных предпринимателей, мониторят Интернет. Говорят, алкоголем и спиртосодержащей продукцией торгуют все, кому не лень. Например, в ноябре в столице края пресекли три факта оптовой продажи лосьонов «Боярышник» (120 ящиков по 60 флаконов в каждом) на территории рынка «Южный». В Ставрополь они поступили из РСО – Алании. Возбуждено 3 уголовных дела. По заключению судмедэкспертов, этот лосьон не просто нельзя пить – он опасен для жизни даже при нанесении на кожу!

Полицейские рекомендуют гражданам покупать алкоголь в крупных торговых сетях. Там фактов незаконного оборота не выявлено.

– В соответствии с требованием федерального закона минимальный размер стоимости алкогольной продукции (40 градусов) составляет не менее 219 рублей за бутылку. С конца 2016 года в стране введена система единого государственного учета оборота алкогольной продукции. Завод-производитель при нанесении акцизной марки указывает индивидуальный номер. Его можно проверить на сайте Росалкорегулирования. Нет на сайте – значит, контрафакт. Таким образом прослеживается путь каждой бутылки от производителя до потребителя, – рассказал журналисту «СП» замначальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД России по СК майор полиции Иван Зубалов.

Шумным соседям – штраф

Говорили на пресс-конференции и о преступлениях в отношении детей. В 2016 году жертвами родительских побоев стали более тысячи детей. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено свыше 10 тысяч родителей и законных представителей.

Поднимали вопрос и о действенности «закона о тишине» на территории края. В полиции напомнили, что к шумным соседям может быть применена мера административного воздействия – предупреждение и административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Только в 2016 году за нарушение покоя граждан к административной ответственности привлечено более тысячи граждан. Наложены штрафы на сумму 1 млн 200 тысяч рублей.

Обсудили наболевшую проблему порчи сотен домофонов. «СП» не так давно подробно писала о ситуации.

– В Ставрополе, Шпаковском районе, Невинномысске есть три конкурирующие фирмы. Домофонов повреждено действительно много. В ряде случаев граждане, причастные к порче домофонов, задержаны, но за это предусмотрена лишь административная ответственность. Нужен комплексный подход. Мы найдем адекватные меры воздействия, – прокомментировал ситуацию Александр Олдак.

http://www.stapravda.ru/20170202/stavropolskaya_politsiya_predlagaet_vernut_medvytrezviteli_100190.html