Почему в Ставрополе горят домофоны?

В поисках серийного вандала / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Трубка домофона коротнула, когда участник этой истории обувался в прихожей. Сразу запахло гарью. Поскольку молодой человек по профессии электронщик, он быстро сообразил, что подобное могло произойти только при подключении высоковольтного провода к кабелю связи. И, кстати, если бы в этот момент кто-то держал трубку в руках, то, безусловно, получил бы удар током. Это лишь один из эпизодов идущей в Ставрополе борьбы за передел рынка по обслуживанию домофонов.

Таким образом злоумышленники вывели из строя домофоны во всем подъезде дома 102/1 по улице Пирогова: в результате проведенной «операции» выйти было возможно, а вот на вход ключ не срабатывал. Когда обеспокоенные жильцы начали звонить в обслуживающую их компанию, им объяснили, что в городе это далеко не единичный случай.

Нередко через несколько дней после порчи домофонов, как это было в вышеописанном случае, жильцы в своих почтовых ящиках обнаруживали рекламные буклеты от другой компании, работающей в том же сегменте рынка, где им гарантировали абонентскую плату ниже действующей при условии заключения договора всем домом, обещали поставить оборудование на обслуживание в любом состоянии, отремонтировав за счет фирмы, включая замену переговорных устройств в квартирах. А «на десерт» – еще и установку антивандальной защиты. Согласитесь, напрашиваются определенные выводы…

Мы позвонили по телефону, указанному в рекламном буклете, чудесным образом появившемся в многоквартирных домах сразу после взлома домофонов. Но собеседник, естественно, все подозрения на связь этих двух событий опроверг, назвав «стечением обстоятельств».

Беседы же с представителями других домофонных и управляющих компаний подтвердили, что вандалы массово ополчились на домофоны Ставрополя и Михайловска еще в сентябре прошлого года и пока что «залпы этой войны» не затихают.

Поначалу злоумышленники просверливали блоки вызова, затем стали выводить их из строя сильным разрядом электричества, предположительно, с помощью электрошокеров, или просто снимали оборудование с входных дверей. Потом резали магистральные линии связи в домах и индивидуальные линии связи по квартирам. И вот новый поворот – теперь все чаще регистрируются случаи подключения домофонов к напряжению в 220 вольт через электрощитовые. А это уже по-настоящему страшно, так как может привести к возгоранию разводки по дому, взрыву домашних трубок и даже к возгораниям в квартирах, что особенно опасно, если жильцы по какой-либо причине отсутствуют.

По словам руководителей управляющих компаний и ТСЖ, вандалов не раз жильцы заставали буквально на месте преступления. Но те представлялись либо сотрудниками интернет-провайдера, либо кабельного телевидения, иногда даже предъявляли фальшивые наряды на выполнение работ по наладке оборудования. А после ухода «мастеров» в квартирах начинали взрываться домофонные трубки.

Одного из злоумышленников даже удалось опознать. Представитель администрации ТСЖ дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе Сергей Юшков, отвечающий в доме за состояние инженерных сетей, рассказал, что жильцы заметили двух подозрительных молодых людей, копошащихся у домофона. Бдительные граждане попросили «работников сервисной службы», которыми те представились, предъявить документы. Но самозванцы бросились наутек, сели в припаркованную неподалеку машину и скрылись. Автомобиль, кстати, не самый дешевый, поэтому вряд ли это были просто слоняющиеся без дела хулиганы, не нашедшие лучшего развлечения. Догнать их не получилось, но успели записать номера, по которым установили личность, адрес и даже фото владельца. Молодой человек зарегистрирован в Невинномысске, а его автомобиль числится на учете в Краснодарском крае.

– Я лично написал заявление в полицию по этому факту, мы приложили добытые нами данные одного из злоумышленников, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как ущерб нанесен незначительный, – посетовал Сергей Юшков.

Но на этом история не закончилась. На Крещение, 19 января, в одном из подъездов того же самого дома случилось странное возгорание: в распределительном щите первого этажа начался пожар, который потушить удалось только силами наряда МЧС.

– Выгорела достаточно большая площадь, ущерб общедомовому имуществу нанесен значительный, – пояснил Сергей Юшков. – В чем причина возгорания, теперь выяснить вряд ли удастся. Но лично я не исключаю, что дом снова стал мишенью домофонных вандалов, именно они виноваты в пожаре.

А вот рассказ старшей одного из домов по проспекту Юности Ставрополя Екатерины Симоненко:

– У нас домофоны сломали электрошокером прямо в канун Нового года. Дальше жуть... Пьяные компании стали заходить погреться с выпивкой и куревом. Один из подъездов подростки на каникулах изрисовали при помощи баллончиков с краской. Двери в подъезды нараспашку постоянно, а на улице-то мороз, жильцы первых этажей жалуются на холод в квартирах. «Скорые» несколько раз за это время в наш дом приезжали, так родным приходилось выходить и караулить машину на улице, чтоб в квартиру проводить, – домофон-то не работает. Опасаемся, как бы не обокрали кого.

Больше других от действий вандалов пострадал Промышленный район Ставрополя, самый густонаселенный. Широкое поле для деятельности – около 300 тысяч населения, 1300 многоквартирных жилых домов.

Как пояснил руководитель одной из пострадавших компаний, «Городская домофонная служба», Олег Баленко, пока что большинство фирм чинят оборудование за свой счет. Хотя, согласно договорам, практически все домофоны являются собственностью жильцов, которые и должны отвечать за состояние своего имущества.

– На мой взгляд, эта ситуация не выгодна никому из участников рынка. Мы, руководители действующих в Ставрополе и Михайловске компаний, собирались для обсуждения проблемы. Ясно, что ущерб и нам, и жильцам наносится немалый. А вот кто и зачем это делает, должны бы разобраться правоохранительные органы. Итогом нашего совещания стало коллективное обращение в прокуратуру края, главное управление МЧС России по СК и к руководителю комитета общественной безопасности администрации краевого центра. У нас есть свидетели, видео-записи проникновения в дома злоумышленников, которые мы готовы предоставить полиции. Но пока что в ответ получаем только отказы в возбуждении уголовных дел по причине небольших сумм ущерба. А объединять их в одно дело правоохранители почему-то не хотят.

По мнению предпринимателя, вредители давно поняли, что им ничего не грозит, а потому спокойно пользуются ситуацией, значит, будут и дальше безбоязненно «вандалить». «По нашим сведениям, в Ставрополе и Михайловске пострадали уже около тысячи подъездов, соответственно более 30 тысяч квартир, – говорит О. Баленко. – Постоянно чинить оборудование за свой счет домофонные компании не смогут и начнут привлекать деньги собственников».

Мой собеседник, кстати, дал несколько советов жителям многоэтажек, как обезопасить себя от лишних неприятностей и трат. Во-первых, нужно собрать общее собрание и принять решение о передаче прав собственности на домофонное оборудование, а значит, и ответственности за его сохранность и соответствующих расходов своей управляющей компании. Та, в свою очередь, отказаться и не принять «домофонный парк» не имеет права, ведь это общедомовое имущество. Во-вторых, перекрыть доступ праздношатающимся к электрощитовым: починить дверцы, если требуется, и повесить навесные замки.

За комментарием корреспондент «СП» обратился к прокурору Промышленного района Ставрополя Олегу Шибкову. О существовании проблемы, по его словам, ведомству известно.

– Мы уже провели межведомственное совещание по этой ситуации с органами внутренних дел, определились, как будем работать над теми материалами, которые у нас имеются, – отметил прокурор.

Что касается причин, по которым домофонам в многоквартирных домах объявлена кем-то война, Олег Шибков не исключил, что таким своеобразным методом в стиле девяностых между бизнесменами ведется борьба за рынок в этой сфере услуг.

– Но пока я не стал бы делать однозначных выводов, – подчеркнул Олег Шибков. – В каких-то случаях это могут быть и хулиганские выходки подростков, приезжих студентов, которые раньше домофонов никогда не видели, или людей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Где-то возможны случаи мести уволенных сотрудников тех же управляющих или домофонных компаний. Да мало ли какие ситуации могут быть! Надо разбираться. Определенные проверочные мероприятия мы по изложенным фактам проведем. И если нами будет установлено, что к серии взломов причастен один и тот же человек или группа людей, находящихся в сговоре, будут приняты меры.

По словам Олега Шибкова, только по Промышленному району Ставрополя за 2016 год было около 90 обращений от управляющих компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся установкой и обслуживанием домофонного оборудования. Впрочем, этот показатель не выше, чем годом ранее, даже, со слов прокурора, можно говорить о тенденции к снижению. Но пока уголовных дел нет, так как ни по одному факту правоохранительными органами не было выявлено необходимых признаков состава преступления.

– Дело в том, что для возбуждения дела по статье 167 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) не хватает размера причиненного ущерба в каждом отдельном случае. А фактов, доказывающих, что действует организованная группа или что это одно и то же лицо совершило серию подобных деяний, пока нами не добыто, – отметил Олег Шибков. – Но я лично беру эту ситуацию на контроль, и, думаю, совместными усилиями с органами внутренних дел, с привлечением общественности и СМИ мы порядок наведем.

Пока ищут серийных вандалов, похоже, жильцам многоэтажек по-прежнему следует быть настороже.

http://www.stapravda.ru/20170124/pochemu_v_stavropole_goryat_domofony_99827.html