С раннего утра 2 февраля в Ставропольском крае складываются неблагоприятные погодные условия: снегопад, ветер и метель осложнили дорожную обстановку, видимость стала хуже, на трассах – наледь. Госавтоинспекция края, сообщили в пресс-службе ведомства, обращается к водителям с настоятельной просьбой: снизить скорость, соблюдать дистанцию и особо внимательно вести себя в местах появления пешеходов.

Пока движение на дорогах края идет в штатном режиме: работает снегоуборочная техника, наряды ДПС осуществляют постоянный надзор за дорожным движением. Из-за ветра и снега реальна опасность образования снежных переметов на открытых участках автодорог в Александровском, Изобильненском, Кочубеевском, Новоалександровском, Андроповском и Шпаковском районах, на федеральной трассе «Кавказ». Руководство краевой Госавтоинспекции считает, что гражданам без крайней нужды личным транспортом лучше не пользоваться.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170202/na_stavropolskikh_trassakh_opasno__metel_i_veter_neblagopriyatny_100192.html