Торт весом более 4 тонн испекут к 240-летию Ставрополя

Состоялось заседание оргкомитета по празднованию 240-летнего юбилея Ставрополя. Члены комитета, который составили самые инициативные ставропольцы, обсудили основные городские мероприятия, часть которых родилась здесь же, в ходе разговора.

Готовятся десятки проектов, призванных объединить сотни тысяч горожан под общей идеей – любви и интереса к родному городу, его истории и достижениям. Исторической теме в юбилейном плане посвящено немало проектов, и некоторые уже стартовали. Например, инициатива средств массовой информации «Моя история Ставрополя», которая соберет воспоминания и рассказы горожан, а также «240 фраз о Ставрополе». А по примеру 200-летнего юбилея в краевой столице планируется выпустить фотоальбом «День моего города», который запечатлит современный Ставрополь и его жителей.

В череде юбилейных мероприятий найдут свое отражение и успешные проекты предыдущих лет – городской конкурс «Что я сделал для Ставрополя», проект телеканала «СвоеТВ» «Человек на своем месте», первенство города Ставрополя по минифутболу и стритболу «Команда нашего двора». Их дополнит множество новых идей и замыслов. Так, среди ярких инициатив – конкурс на лучшее литературное произведение о Ставрополе от Школы литературного мастерства, 12 городских пленэров «Я рисую любимый город» с мастер-классами мастеров от Ставропольского отделения Союза художников, ряд проектов под общим названием «Ставрополь в велодвижении», в том числе всемирная акция «Велосветлячки», в которой Ставрополь примет участие впервые.

И это только часть проектов к юбилею краевого центра. Его жителей ждут благотворительные акции, ледовые шоу, традиционные культурно-массовые мероприятия в микрорайонах. Гостям праздника удастся попробовать самый большой в мире торт ко Дню рождения. Его вес – четыре тонны 240 килограмм.

Активнее включаться в процесс подготовки праздника и высказывать свои идеи глава города предложил всем горожанам. Любая яркая и полезная инициатива будет рассмотрена.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170201/tort_vesom_bolee_4_tonn_ispekut_k_240letiyu_stavropolya_100157.html