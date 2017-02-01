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1 февраля 2017 г.

Пассажиры замёрзшего на Ставрополье автобуса «Сочи-Баку» продолжили движение

Автобус «Сочи-Баку», замерзающий на Ставропольской дороге

Как мы уже сообщали, в 2 часа ночи наряд ДПС увидел на  трассе «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» пассажирский автобус «Мерседес», стоявший на обочине с заглушенным двигателем. Маршрут из Сочи в Баку был прерван, когда из-за сильного мороза замерзло топливо. 20 пассажиров, среди которых двое детей, и два водителя сидели в стремительно остывающем салоне, время шло на минуты. Автоинспекторы сделали всё необходимое для спасения пассажиров и ремонта автобуса, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Около 12 часов работники станции техобслуживания ремонтировали автобус, после чего автобус и пассажиры продолжили движение в Баку.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170201/passazhiry_zamerzshego_na_stavropole_avtobusa_sochibaku_prodolzh_100176.html
Фотография к статье Пассажиры замёрзшего на Ставрополье автобуса «Сочи-Баку» продолжили движение
Автобус «Сочи-Баку», замерзающий на Ставропольской дороге
Автобус «Сочи-Баку», замерзающий на Ставропольской дороге
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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