Пассажиры замёрзшего на Ставрополье автобуса «Сочи-Баку» продолжили движение

Как мы уже сообщали, в 2 часа ночи наряд ДПС увидел на трассе «Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды» пассажирский автобус «Мерседес», стоявший на обочине с заглушенным двигателем. Маршрут из Сочи в Баку был прерван, когда из-за сильного мороза замерзло топливо. 20 пассажиров, среди которых двое детей, и два водителя сидели в стремительно остывающем салоне, время шло на минуты. Автоинспекторы сделали всё необходимое для спасения пассажиров и ремонта автобуса, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Около 12 часов работники станции техобслуживания ремонтировали автобус, после чего автобус и пассажиры продолжили движение в Баку.

http://www.stapravda.ru/20170201/passazhiry_zamerzshego_na_stavropole_avtobusa_sochibaku_prodolzh_100176.html