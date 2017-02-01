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1 февраля 2017 г.

На ставропольской автодороге спасли от холода 20 пассажиров автобуса

1 февраля около двух часов ночи наряд ДПС на 249-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» (около села Стародубского, Буденновского района) увидел пассажирский автобус «Мерседес», который стоял на обочине, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Автобус ехал из Сочи в Баку, в пути из-за сильного мороза замерзло топливо. В салоне было 20 пассажиров, среди которых шести- и восьмилетние малыши, и два водителя. Температура в салоне стремительно падала.

Детей с родителями автоинспекторы пересадили в патрульные автомобили, сообщили о ЧП в администрацию района и вызвали спасателей. В одном из детских садов села Стародубского был организован пункт обогрева, в котором сейчас размещены все пассажиры. Ремонт автобуса еще не закончен, на месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170201/na_stavropolskoy_avtodoroge_spasli_ot_kholoda_20_passazhirov_avt_100167.html
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